В Красноярске пристав задержал подозреваемого в домогательствах к школьнице

Подозреваемого в домогательствах к школьнице в Красноярске задержал сотрудник отделения специального назначения ГУФССП России по краю лейтенант внутренней службы Сергей Маллер. В пресс-службе ведомства рассказали, что судебный пристав догнал 23-летнего мужчину, зафиксировал его и позвонил в полицию.
По версии Следственного комитета, подозреваемый на улице приставал к несовершеннолетней девочке — потрогал ее за ягодицы. Горожанина задержали еще в апреле 2026 года, на него завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
Следователи просят откликнуться пострадавших от действий мужчины. Телефон: 8 (391) 227−06−45.
Тем временем руководство ГУФССП России по краю будет ходатайствовать о поощрении Сергея Маллера за проявленное неравнодушие.