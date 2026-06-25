Мошенники начали распространять фейковый бот в Telegram для получения выплат

Сотрудники Министерства внутренних дел предупредили граждан о появлении поддельного Telegram-бота, который злоумышленники выдают за сервис для оформления государственных пособий. Как сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, преступники действуют под видом официального органа и предлагают выплаты, превышающие 200 тысяч рублей.