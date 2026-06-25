Мошенники начали распространять фейковый бот в Telegram для получения выплат

Сотрудники Министерства внутренних дел предупредили граждан о появлении поддельного Telegram-бота, который злоумышленники выдают за сервис для оформления государственных пособий. Как сообщили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, преступники действуют под видом официального органа и предлагают выплаты, превышающие 200 тысяч рублей.
После того как пользователь заполняет предложенную анкету, к нему подключается лжеспециалист некоего фонда. Этот человек направляет жертве банковские реквизиты, необходимые для оплаты так называемого гарантированного талона. Чтобы усыпить бдительность, аферисты подкрепляют свои слова скриншотами поддельных положительных отзывов, где якобы указаны успешные перечисления.
В МВД подчеркнули, что государственные структуры никогда не используют Telegram-боты для предоставления дополнительной социальной помощи. Всю информацию о том, как получить законные льготы, пенсии, компенсации и прочие выплаты, можно найти исключительно на официальном сайте Социального фонда России.
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