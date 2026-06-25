В Волгограде отложили расширение платных парковок

Ситуация с платными парковками в Волгограде остаётся в центре общественного внимания. Автомобилисты возмущены тем, что сначала весь центр города, а затем и прилегающие к нему районы превратились в масштабное платное пространство для автомобилей.
Народ против.
К середине июня 2026 г. в областной столице планировали оборудовать ещё 1645 оплачиваемых машино-мест, таким образом их число должно было вырасти до 4105.
С 16 июня зоны платной парковки должны были ввести на 11 улицах: Чуйкова, Советской, Соколова, Порт-Саида, Гагарина, Соколова, Пражской, Наумова, 13-й Гвардейской, Володарского, К. Либкнехта и Набережной им. 62-й Армии. Здесь уже нанесли соответствующую разметку и подготовили камеры фиксации. Однако на фоне массового недовольства горожан ввод новых платных участков пришлось отложить.
Справедливости ради отметим, что в выходные дни и по вечерам парковки становятся бесплатными, также льготы на оплату есть у ряда категорий волгоградцев. И всё равно ситуация остаётся напряжённой.
«Ощущение, что власти хотят пополнить казну за счёт автомобилистов. Но почему, если вводят платные места, не создавать и бесплатные? — задаёт вопрос волгоградец Александр Матвеев. — Особенно цинично выглядит идея сделать коммерческой парковку возле Димитриевского кладбища. То есть, приехав сюда, чтобы проводить человека в последний путь, теперь нужно мысленно “включить счётчик”, стараясь не превысить лимит бесплатной парковки?».
Против расширения коммерческих парковок выступили и в музее-заповеднике «Сталинградская битва», заявив о возникших проблемах с транспортом в центре города-героя. Из-за создания платных парковок и изменения дорожного движения экскурсионным автобусам стало сложно подъезжать к объектам показа.
«Из-за платных парковок многие стали переносить дела в центре города на выходные, — говорит волгоградка Анна Шипилова. — В итоге в субботу и воскресенье в центре такой поток машин, что припарковаться нереально».
Возмущение горожан вызвало и строительство новой платной парковки в центре города на улице 7-й Гвардейской. Стройка началась несмотря на то, что проект ещё не прошёл общественные слушания. Сейчас проверку по этому факту проводит прокуратура области.
Кто нарушает?
Свои претензии к городской власти по поводу организации дорожного движения выдвигают и общественники. Так, руководитель регионального отделения «Движения автомобилистов России» Армен Оганесян оценивает организацию дорожного движения в Волгограде как неудовлетворительную.
«На участках дороги установлены знаки, которые или не видны вообще, или установлены с нарушением национального стандарта, — рассказал “АиФ”-НП» Армен Карленович. — Так, согласно ГОСТ Р 52289−2019 расстояние между дорожными знаками «Ограничение скорости в 40 км/ч» и «Ограничение скорости 20 км/ч» в населённых пунктах должно составлять не менее 50 метров. Если знак установлен с нарушением, он не может считаться таковым, и штрафовать за нарушение его требования незаконно. Что же мы видим на дорогах Волгограда? На улице Ростовской стоит знак «Ограничение скорости 40 км/ч» и через 30 метров — «Ограничение скорости 20 км/ч», а дальше — камеры! То есть знаки установлены с грубейшими нарушениями, которые приводят к незаконным штрафам для автомобилистов".
Есть и обратная ситуация.
«В ходе мониторинга дорожного движения на треугольнике ул. Пархоменко — ул. Хиросимы — ул. 7-й Гвардейской мы обнаружили опасную тенденцию, — продолжает Армен Оганесян. — Вопреки требованиям знаков и разметки, некоторые водители злостно нарушают ПДД при движении со стороны ул. 7-й Гвардейской под путепровод. Они сворачивают со средней полосы налево, на ул. Пархоменко, создавая аварийную ситуацию. Мы давно настаиваем, чтобы камеры видеофиксации, установленные на перекрёстке, фиксировали это правонарушение, но пока ничего не изменилось. Мы и дальше совместно с реготделением “Народного фронта” будем мониторить дорожную ситуацию».
Возвращаясь к платным парковкам, отметим: в мэрии Волгограда признали, что сроки реализации проекта пришлось сдвинуть, чтобы проанализировать поступающие запросы горожан. Подрядчики тем временем должны модернизировать техническую базу. Запуск новых платных парковок отодвинут на неопределённый срок.
Аналогичная ситуация и в Волжском, где власти также были вынуждены отложить ввод платных парковок.
Цифры.
Согласно планам мэрии Волгограда, платные парковки должны принести в бюджет города в 2026 г. более 283 млн руб.
При этом основной доход, по информации департамента городского хозяйства Волгограда, даёт не оплата парковочных мест, а штрафные санкции в отношении автомобилистов. Так, из указанной суммы планируемого поступления в бюджет более 182 млн руб. должны были принести штрафы.
В июле 2026 г. в Волгограде должны были ввести 214 парковочных мест, в августе — 48, в октябре — 338, в декабре — ещё 1792.