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В День молодежи 27 июня в Волгоградской области не продадут алкоголь

Регион введет сухой закон на сутки в честь праздника.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области 27 июня, в День молодежи, купить спиртное не получится. Запрет на продажу алкоголя будет действовать целые сутки, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Местные власти ограничивают продажу горячительных напитков в определенные даты пять раз в год. В список попали 25 января (День студента), День последнего звонка, последняя суббота июня (День молодежи), 1 сентября (День знаний) и День защиты детей.

Так что 27 июня волгоградцам придется обойтись без алкоголя. План на выходные можно составить заранее.