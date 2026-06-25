В Красноярске пресечён ввоз заражённой пекинской капусты и нектаринов из Китая

23 июня специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю провели карантинный фитосанитарный контроль партии овощей и фруктов общим весом 10 тонн, ввезённой из Китая. Проверка проходила на складе ООО «Агротерминал-Таможня». Образцы продукции были направлены в лабораторию Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Исследования выявили наличие опасных вредителей: Западный цветочный трипс был обнаружен в пекинской капусте. Восточная плодожорка найдена в нектаринах и абрикосах. Чтобы предотвратить распространение вредителей, владельцу груза выдано уведомление о необходимости принятия мер. Вся продукция была обеззаражена безопасными для человека препаратами.