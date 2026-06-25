5 часов оперировали: в Волгограде хирурги спасли позвоночник пациентке

В Волгограде врачи-нейрохирурги Волгоградской областной клинической больницы № 1 провели сложную 5-часовую операцию на шейном отделе позвоночника. В облздраве сообщили: пациентке помогли восстановить отток спинномозговой жидкости после длительных головных болей и других симптомов.