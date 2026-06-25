5 часов оперировали: в Волгограде хирурги спасли позвоночник пациентке

В Волгограде врачи-нейрохирурги Волгоградской областной клинической больницы № 1 провели сложную 5-часовую операцию на шейном отделе позвоночника. В облздраве сообщили: пациентке помогли восстановить отток спинномозговой жидкости после длительных головных болей и других симптомов.
Полгода женщину беспокоили сильные боли, тошнота, кратковременная рвота и признаки снижения давления ликвора. МРТ показало нарушение оттока спинномозговой жидкости, которая уходила в область шейного позвонка. После консультаций пациентку госпитализировали в Нейрохирургическое отделение № 2 ВОКБ № 1.
Операцию выполнили заведующий отделением № 2 Игорь Шошинов и врач-нейрохирург Михаил Золотухин. Во время вмешательства специалисты подтвердили врожденную аномалию позвоночника, выявили нестабильность шейного позвонка и нарушение связочного аппарата.
Хирурги устранили канал патологического оттока ликвора на уровне второго шейного позвонка и восстановили целостность твердой мозговой оболочки.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и проходит восстановление.
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