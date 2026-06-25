Воздушные шары пролетят над Борской поймой с 25 по 28 июня

Сегодня, 25 июня, возможны осадки, поэтому решение о полете примут ближе к вечеру, исходя из данных радаров. 26 и 27 июня погода улучшится и полеты пройдут по плану. Информацию о последнем дне чемпионата и местах в городе, откуда будут видны аэростаты, опубликуют позже.