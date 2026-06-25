Воздушные шары пролетят над Борской поймой с 25 по 28 июня

С 25 по 28 июня в Борской пойме организуют четыре вечерних полета воздушных шаров в рамках чемпионата Нижегородской области по воздухоплавательному спорту. Об этом сообщили организаторы в соцсетях.
Воздушные шары будут летать в течение часа — примерно с 20:00 до 21:00. Точное место старта в Борской пойме определят с учетом фактического направления ветра. Кроме того, организация полетов будет зависеть от зон ограничения и запретных зон.
Решение о полете принимается каждым пилотом индивидуально. Кто-то может взлететь раньше, а кто-то — задержать или вовсе отменить полет из соображений безопасности.
Сегодня, 25 июня, возможны осадки, поэтому решение о полете примут ближе к вечеру, исходя из данных радаров. 26 и 27 июня погода улучшится и полеты пройдут по плану. Информацию о последнем дне чемпионата и местах в городе, откуда будут видны аэростаты, опубликуют позже.
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