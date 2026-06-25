В Красноярске осужденный получил новый срок за попытку подкупить сотрудника ИК-6

В Красноярске осужденному, отбывающему наказание в исправительной колонии № 6, назначили новый срок за попытку дать взятку сотруднику учреждения. Об этом сообщили в ГУФСИН России по краю.
По данным ведомства, мужчина хотел получить положительную характеристику для перевода на облегченные условия отбывания наказания, не имея для этого законных оснований. За подготовку недостоверных документов он предложил начальнику отряда 150 тыс. рублей.
Сотрудник учреждения отказался от денег и сообщил о произошедшем руководству. Попытку передачи взятки пресекли сотрудники Управления собственной безопасности ГУФСИН совместно с оперативным отделом ИК-6 и сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Красноярское».
«Осужденный предложил начальнику отряда 150 тыс. рублей, но не учел честность и принципиальность сотрудника пенитенциарного ведомства», — отметили в ГУФСИН.
Ленинский районный суд Красноярска признал мужчину виновным в даче взятки. За это преступление ему назначили три года лишения свободы. С учетом неотбытой части прежнего наказания окончательный срок составил 11 лет колонии строгого режима.
Сотрудника ИК-6, который предотвратил коррупционное преступление, руководство ГУФСИН по Красноярскому краю поощрило премией.
Напомним, что в ГУФСИН России по Красноярскому краю для обращений по фактам коррупции работает телефон доверия: 8 (391) 249−80−87.
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