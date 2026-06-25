В Красноярске пристав задержал подозреваемого в домогательствах к несовершеннолетней девушке

В Красноярске судебный пристав задержал 23-летнего мужчину, подозреваемого в домогательствах к несовершеннолетней девушке. Об этом сообщили в ГУФССП России по Красноярскому краю.
Инцидент произошел на улице 24 июня. Подозреваемого задержал сотрудник отделения специального назначения лейтенант внутренней службы Сергей Маллер. По данным ведомства, пристав догнал мужчину, обездвижил его, вызвал полицию и удерживал до приезда сотрудников.
В ГУФССП отметили, что Сергей Маллер является неоднократным чемпионом и призером по стрельбе из боевого стрелкового оружия. Руководство ведомства планирует ходатайствовать о его поощрении за неравнодушие и активный гражданский поступок.