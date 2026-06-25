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АТОР сообщила об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Венесуэле

Данных о пострадавших при землетрясении в Венесуэле российских туристах нет, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в телеграм-канале.

Источник: РБК

Данных о пострадавших при землетрясении в Венесуэле российских туристах нет, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в телеграм-канале.

Мощное землетрясение произошло в Венесуэле в ночь на 25 июня, серьезнее всего пострадал Каракас. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. «По данным АТОР, на данный момент информации о пострадавших организованных туристах из России нет», — говорится в сообщении.

Основным направлением для российских туристов в Венесуэле был остров Маргарита, который практически не пострадал от стихии, хотя подземные толчки там ощущались, рассказала АТОР. «Сведений о пострадавших россиянах к туроператорам не поступало. По предварительным данным, организованных российских туристов в пострадавшем Каракасе также нет», — говорится в сообщении АТОР.

Вместе с тем, в ассоциации подчеркнули, что в Каракасе могут находиться самостоятельные путешественники из России и постоянно проживающие там соотечественники.

Посольство России в Венесуэле призвало россиян не паниковать.

Землетрясение в Венесуэле.

В ночь на 25 июня у побережья Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В результате, по данным властей, погибли не менее 32 человек, около 700 пострадали. В стране введен режим чрезвычайного положения.

Associated Press назвало произошедшее одним из самых сильных землетрясений в Венесуэле более чем за 100 лет.

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