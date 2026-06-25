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Нижегородцы снова ощутили ограничения в работе мобильного интернета

Работают только сайты из «белого списка».

Источник: Время

Ограничения работы мобильного интернета снова ощущаются в Нижнем Новгороде 25 июня. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«Работает только “белый список”. Все для избранных», — возмущается пользователь соцсети «Вконтакте» с ником Олег Черный.

«Пора бы уже привыкнуть к такому положению дел. Атаки беспилотников чуть ли не каждый день, значит и без интернета придется сидеть еще долго», — констатирует Тимофей Круговский. «Интересно, какие еще ограничения захотят ввести?» — задается вопросом Ирина Пенкина.

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