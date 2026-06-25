Выпускник нижегородского лицея набрал 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ

Илья Ковалев из Нижнего Новгорода стал стобалльником по трем предметам на ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
Выпускник лицея № 38 набрал максимальное количество баллов по русскому языку, профильной математике и физике. По словам губернатора, школьник с детства хотел стать инженером-конструктором по ракетостроению. Причем не просто их строить, а однажды увидеть нашу планету из иллюминатора.
«От души желаю Илье осуществить мечту, внести свой вклад в отечественную науку и обязательно слетать к звездам. Удачи при поступлении!» — написал Глеб Никитин.
Ранее мы писали, что шестеро школьников из Нижнего Новгорода получили 200 баллов за ЕГЭ.