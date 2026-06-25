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Выпускник нижегородского лицея набрал 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ

Школьник сдавал русский язык, профильную математику и физику.

Источник: Живем в Нижнем

Илья Ковалев из Нижнего Новгорода стал стобалльником по трем предметам на ЕГЭ. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Выпускник лицея № 38 набрал максимальное количество баллов по русскому языку, профильной математике и физике. По словам губернатора, школьник с детства хотел стать инженером-конструктором по ракетостроению. Причем не просто их строить, а однажды увидеть нашу планету из иллюминатора.

«От души желаю Илье осуществить мечту, внести свой вклад в отечественную науку и обязательно слетать к звездам. Удачи при поступлении!» — написал Глеб Никитин.

Ранее мы писали, что шестеро школьников из Нижнего Новгорода получили 200 баллов за ЕГЭ.