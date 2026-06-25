Выпускник нижегородского лицея набрал 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ

Выпускник лицея № 38 набрал максимальное количество баллов по русскому языку, профильной математике и физике. По словам губернатора, школьник с детства хотел стать инженером-конструктором по ракетостроению. Причем не просто их строить, а однажды увидеть нашу планету из иллюминатора.