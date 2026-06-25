Экс-мэр Дзержинска выразил соболезнования семьям погибших при атаке БПЛА

Бывший мэр Дзержинска Иван Носков выразил соболезнования семьям погибших жителей Нижнего Новгорода в результате атаки БПЛА. В социальных сетях Носков отметил, что Нижний Новгород и Нижегородская область ему не чужие, и он искренне сожалеет о произошедшем.
Иван Носков, который сейчас занимает пост главы Самары, пожелал сил и выдержки в непростой ситуации губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и мэру Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву.
Иван Носков выразил уверенность, что пострадавшим будет оказана вся возможная помощь, а локальные повреждения инфраструктуры устранят в кратчайшие сроки.
«Наши враги плохо знают историю: Россию еще никому не удавалось напугать и разобщить», — заявил глава Самары.
Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления, а родным и близким погибших — стойкости и мужества.
Напомним, в ночь на 24 июня 2026 года два человека погибли и еще двое пострадали при массированной атаке вражеских беспилотников на Нижегородскую область. Расследованием этого преступления занимается Следственный комитет России. Атака продолжилась и днем 24 июня. О том, что делать при атаке беспилотника, рассказывали здесь.
Иван Носков объявил об уходе с поста мэра Дзержинска 2 октября 2024 года. В декабре он стал мэром Самары.