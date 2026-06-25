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Экс-мэр Дзержинска выразил соболезнования семьям погибших при атаке БПЛА

Иван Носков отметил, что Нижний Новгород и Нижегородская область ему не чужие.

Источник: Нижегородская правда

Бывший мэр Дзержинска Иван Носков выразил соболезнования семьям погибших жителей Нижнего Новгорода в результате атаки БПЛА. В социальных сетях Носков отметил, что Нижний Новгород и Нижегородская область ему не чужие, и он искренне сожалеет о произошедшем.

Иван Носков, который сейчас занимает пост главы Самары, пожелал сил и выдержки в непростой ситуации губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и мэру Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву.

Иван Носков выразил уверенность, что пострадавшим будет оказана вся возможная помощь, а локальные повреждения инфраструктуры устранят в кратчайшие сроки.

«Наши враги плохо знают историю: Россию еще никому не удавалось напугать и разобщить», — заявил глава Самары.

Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления, а родным и близким погибших — стойкости и мужества.

Напомним, в ночь на 24 июня 2026 года два человека погибли и еще двое пострадали при массированной атаке вражеских беспилотников на Нижегородскую область. Расследованием этого преступления занимается Следственный комитет России. Атака продолжилась и днем 24 июня. О том, что делать при атаке беспилотника, рассказывали здесь.

Иван Носков объявил об уходе с поста мэра Дзержинска 2 октября 2024 года. В декабре он стал мэром Самары.

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