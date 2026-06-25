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В Хабаровске продавцов поддельных перчаток на 6 млн отправили в колонию

В медучреждения города поставили сотни тысяч пар изделий с фальшивой маркировкой.

Двое жителей Владивостока получили реальные сроки за поставки в Хабаровск медицинских перчаток сомнительного происхождения. — сообщает прокуратура Хабаровского края.

По данным суда, предприниматель и его сотрудник закупали перчатки без документов у сторонних поставщиков, а затем переупаковывали их под видом продукции известного производителя. Для убедительности использовалась и чужая торговая марка.

Такие изделия в течение нескольких месяцев поставлялись в медицинские учреждения Хабаровска, включая организации, где получают помощь дети. Всего через эту схему прошло более 400 тысяч пар перчаток.

Ущерб оценён более чем в 6 миллионов рублей. В суде подсудимые настаивали, что не знали о происхождении товара и покупали его через посредников, однако это не повлияло на решение.

Каждому из фигурантов назначено по 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.