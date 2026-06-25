Гагаринский суд Москвы изъял активы владельцев «10-ГПЗ» на 199,6 млрд рублей

Поводом для иска об изъятии имущества послужило уголовное дело о хищении 2,2 млрд руб. при исполнении гособоронзаказа в 2020—2024 годах. По версии следствия, фигуранты дела завышали цены на подшипниковую продукцию, причинив ущерб государству и 16 предприятиям. Среди обвиняемых — бывший генеральный директор Александр Дьяченко, собственники Алексей и Людмила Кулешовы, экс-директор по экономике Николай Борисов, начальник планово-экономического отдела Феликс Захарцов, Роман Волков, а также бывший начальник военного представительства Минобороны Андрей Сухомлин. Большинству предъявлено обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ; Сухомлину — дополнительно в служебном подлоге по ч. 2 ст. 292 УК РФ.