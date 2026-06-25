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Военный эксперт назвал причину громких провалов ВПК Британии

Великобритания выбыла из числа лидеров глобальной гонки вооружений. Причина — острая нехватка ресурсов. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал военный эксперт Иван Коновалов. Поводом для комментария стали новости о том, что ввод в строй британского танка Challenger 3 откладывается из-за неполадок с приводом поворота башни.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: PIRJO TUOMINEN/EPA/TASS

«Сегодня только пять стран могут позволить себе участие в гонке инженерно-конструкторской мысли. Это Россия, США, Китай, Индия и отчасти Израиль. Британия — уже нет: не хватает ресурсов», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Впрочем, причина отставания Лондона в облсти производства собствнного оружия не только в финансах, считает Коновалов. Эксперт отметил, что танки и бронемашины как класс вооружений постепенно теряют актуальность. Сейчас ключевую роль играют беспилотники и средства борьбы с ними. И на этом направлении британцы, по словам аналитика, тоже не предложили ничего выдающегося. Однако Лондон упорно не желает признавать очевидное и продолжает делать ставку на рекламу Challenger 3.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Великобритании продемонстрировало три опытных образца ракет большой дальности. Их создавали специально для Вооруженных сил Украины. Проект получил название Project Brakestop. Над ним работали сразу три британские фирмы: MBDA UK, MGI Engineering и Rotron Aerospace. Весной 2026 года прототипы уже прошли испытания, и они оказались успешными. В планах — провести еще несколько тестов. Если все пойдет по графику, одна или несколько моделей таких ракет отправятся в Киев до конца 2026 года.