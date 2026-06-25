Военный эксперт назвал причину громких провалов ВПК Британии

Впрочем, причина отставания Лондона в облсти производства собствнного оружия не только в финансах, считает Коновалов. Эксперт отметил, что танки и бронемашины как класс вооружений постепенно теряют актуальность. Сейчас ключевую роль играют беспилотники и средства борьбы с ними. И на этом направлении британцы, по словам аналитика, тоже не предложили ничего выдающегося. Однако Лондон упорно не желает признавать очевидное и продолжает делать ставку на рекламу Challenger 3.