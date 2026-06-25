Военный эксперт назвал причину громких провалов ВПК Британии

Впрочем, причина отставания Лондона в облсти производства собствнного оружия не только в финансах, считает Коновалов. Эксперт отметил, что танки и бронемашины как класс вооружений постепенно теряют актуальность. Сейчас ключевую роль играют беспилотники и средства борьбы с ними. И на этом направлении британцы, по словам аналитика, тоже не предложили ничего выдающегося. Однако Лондон упорно не желает признавать очевидное и продолжает делать ставку на рекламу Challenger 3.
Ранее стало известно, что Министерство обороны Великобритании продемонстрировало три опытных образца ракет большой дальности. Их создавали специально для Вооруженных сил Украины. Проект получил название Project Brakestop. Над ним работали сразу три британские фирмы: MBDA UK, MGI Engineering и Rotron Aerospace. Весной 2026 года прототипы уже прошли испытания, и они оказались успешными. В планах — провести еще несколько тестов. Если все пойдет по графику, одна или несколько моделей таких ракет отправятся в Киев до конца 2026 года.