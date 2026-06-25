Аналитики выяснили, какие подержанные кроссоверы лидируют по спросу в РФ

Однако некоторые популярные модели стали дешевле. Наиболее значительное снижение цен зафиксировано у Lada Kalina — на 11% до 325 тысяч рублей, Renault Logan — на 6% до 561 тысячи рублей, Toyota Land Cruiser Prado — на 6% до 3,9 миллиона рублей. Также снизились цены на LADA Priora (5% до 363 тысяч рублей), Ford Focus (4% до 679 тысяч рублей), Toyota Camry (2% до 2,2 миллиона рублей), Nissan X-Trail (2% до 1,6 миллиона рублей), Hyundai Santa Fe (2% до 2,3 миллиона рублей), Mazda 6 (1% до 1,5 миллиона рублей) и Hyundai Solaris (1% до 1 миллиона рублей).