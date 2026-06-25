Аналитики выяснили, какие подержанные кроссоверы лидируют по спросу в РФ

Аналитики платформы «Авито Авто» подводили итоги весеннего сезона 2026 года по продажам автомобилей с пробегом через дилерские центры. Согласно предоставленным данным, спрос на такие автомобили вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, передаёт РИАМО.
Средняя цена на подержанные автомобили у дилеров на платформе составила 1,9 миллиона рублей. Среди брендов наибольшую динамику роста спроса продемонстрировали японские и европейские марки: Mitsubishi увеличил свои продажи на 22%, Nissan — на 20%, Skoda — на 18%, Renault — на 16%, Mazda — на 15%.
Лидером по росту среди моделей стал Renault Duster, который показал увеличение продаж на 44%. В топ-10 вошли кроссоверы и внедорожники: Nissan Qashqai (33%), Toyota Land Cruiser Prado (30%), Hyundai Santa Fe (29%), Mazda CX-5 (25%), Mazda 6 (24%), Nissan X-Trail (24%), Mitsubishi Outlander (23%), Skoda Rapid (23%) и Kia Sportage (20%).
Кирилл Поляков, руководитель классифайда «Дилеры» в «Авито Авто», отметил, что покупатели всё чаще отдают предпочтение кроссоверам и внедорожникам. В числе самых востребованных моделей оказались Kia Sportage, Renault Duster, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Hyundai Creta.
Среди самых популярных марок у дилеров лидируют Lada, Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen. Среди конкретных моделей наибольший спрос был на Lada Granta (средняя цена — 659 тысяч рублей), Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta (все по 1 миллиону рублей), а также Toyota Camry (2,2 миллиона рублей). В десятку также вошли Volkswagen Polo (1 миллион рублей), Kia Sportage (1,8 миллиона рублей), Skoda Octavia (1,2 миллиона рублей), Renault Duster (1,2 миллиона рублей) и Toyota RAV4 (2,6 миллиона рублей).
Однако некоторые популярные модели стали дешевле. Наиболее значительное снижение цен зафиксировано у Lada Kalina — на 11% до 325 тысяч рублей, Renault Logan — на 6% до 561 тысячи рублей, Toyota Land Cruiser Prado — на 6% до 3,9 миллиона рублей. Также снизились цены на LADA Priora (5% до 363 тысяч рублей), Ford Focus (4% до 679 тысяч рублей), Toyota Camry (2% до 2,2 миллиона рублей), Nissan X-Trail (2% до 1,6 миллиона рублей), Hyundai Santa Fe (2% до 2,3 миллиона рублей), Mazda 6 (1% до 1,5 миллиона рублей) и Hyundai Solaris (1% до 1 миллиона рублей).
Эксперты считают, что рынок постепенно смещается в сторону более вместительных и практичных кроссоверов, а также сохраняет интерес к проверенным бюджетным моделям отечественных и корейских брендов.