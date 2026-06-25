«Комариный апокалипсис» пришёл ещё в четыре региона России

По словам местных жителей, насекомые в большом количестве атакуют людей на улице, садятся на одежду и открытые участки тела, вызывая многочисленные укусы и раздражение кожи. Особенно тяжело приходится детям и животным — фиксируются сильные покраснения, отёки и следы укусов. В некоторых случаях пострадали домашние питомцы.