Захарова рассказала, зачем посла Румынии вызвали в МИД РФ

Посол Румынии вызван в Министерство иностранных дел России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, ему будет объявлено об ответных мерах на закрытие генерального консульства в Констанце.
В конце мая 2026 года стало известно, что Румыния официально закрыла генеральное консульство Российской Федерации, располагавшееся в Констанце. Решение уже принято. Кроме того, появилась информация, что генеральный консул РФ в Констанце также объявлен персоной нон-грата.
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