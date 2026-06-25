Захарова рассказала, зачем посла Румынии вызвали в МИД РФ

В конце мая 2026 года стало известно, что Румыния официально закрыла генеральное консульство Российской Федерации, располагавшееся в Констанце. Решение уже принято. Кроме того, появилась информация, что генеральный консул РФ в Констанце также объявлен персоной нон-грата.