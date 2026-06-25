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Захарова рассказала, зачем посла Румынии вызвали в МИД РФ

Посла Румынии вызвали в МИД и объявят об ответе на закрытие генконсульства РФ.

Источник: Комсомольская правда

Посол Румынии вызван в Министерство иностранных дел России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, ему будет объявлено об ответных мерах на закрытие генерального консульства в Констанце.

В конце мая 2026 года стало известно, что Румыния официально закрыла генеральное консульство Российской Федерации, располагавшееся в Констанце. Решение уже принято. Кроме того, появилась информация, что генеральный консул РФ в Констанце также объявлен персоной нон-грата.

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