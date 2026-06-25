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В четырех регионах Урала объявлена беспилотная опасность

В Челябинской и Свердловской областях, а также в Югре и Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили региональные системы ЧС и правительственные каналы.

В Челябинской и Свердловской областях, а также в Югре и Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили региональные системы ЧС и правительственные каналы.

Населению предлагают оставаться в зданиях и не подходить к окнам. Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, советуют найти укрытия в ближайших зданиях, подземных переходах или паркингах.

Уральцев предупредили о возможных перебоях в работе связи и интернета. А кроме того, напомнили о запрете фото- и видеосъемки БПЛА, последствий их применения и работы ПВО.

Ограничения на полеты в аэропортах всех четырех регионов пока не вводились.

Напомним: после объявления беспилотной опасности 25 апреля от налета БПЛА пострадала высотка в Екатеринбурге, а в Челябинске была совершена атака на инфраструктурный объект. 8 мая в Пермском крае также были атакованы производственные объекты.

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