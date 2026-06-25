Власти запустили интерактивную карту мероприятий программы «Калининград 80−85»

В Калининградской области запустили интерактивную карту программы развития региона «Калининград 80−85». Об этом сообщают пресс-службы муниципалитетов.
На карте собраны мероприятия программы, которая реализуется во всех муниципальных образованиях области. Пользователи могут ознакомиться с краткой информацией о каждом объекте или проекте, выбрав соответствующую точку на карте.
Интерактивная карта доступна на сайте по ссылке.
Напомним, что о решении реализовать программу «Инвест 80−85» Беспрозванных объявил в марте. Проект реализуется в год 80-летия Калининградской области и рассчитан на пять лет. За 2026−2030 годы на эти цели планируется направить более 5 млрд руб. Структурно она состоит из трех блоков: уже действующей программы «Восток Инвест», программы «Инвест» и программы «Агроинвест», которую попросили сделать агропромышленные предприятия.
В мае стало известно, что первоначальный годовой бюджет программы льготных займов для бизнеса «Инвест 80−85» в размере 1,3 млрд рублей будет увеличен ещё на 200 млн. Это связано с большим количеством заявок, поступивших в этом году на соискание.