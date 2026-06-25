День молодёжи отметят в Самаре

Подарков много не бывает! Гости праздника смогут проверить свои навыки вождения и побороться за главный приз — сертификат на бесплатное обучение в автошколе «Drive»; поиграть в парфюмерный дартс и получить подарки от магазина, выиграть умные-колонки Яндекс. Станции, наушники JBL и Marshall от магазина смартфонов и гаджетов «GoStore» и получить телевизор от ТК «Гудок».