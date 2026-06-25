Эксперт Шестаков рассказал, как не разбиться на мотоцикле

«При мне мотоциклист неловко вошёл в поворот и упал. Хорошо, жив остался. Ещё один на красный пролетел, наверное, даже не заметил. Несутся явно больше 60 км/ч, разметку не соблюдают, в пробках чуть ли не притираются к машине, чтобы проскочить между рядами, — сокрушается автолюбитель Максим Кривко. — Каждое лето одно и то же».