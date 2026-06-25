Эксперт Шестаков рассказал, как не разбиться на мотоцикле

Ветер в лицо, драйв, полное ощущение свободы. За рулём мотоцикла легко преодолевать городские пробки, наслаждаться жизнью… и рисковать ею. В прошлом году в ДТП с участием этих транспортных средств в Красноярском крае погибли 25 человек. В 2026-м не стало уже четырёх — а ведь тёплый сезон стартовал относительно недавно.
Реально ли снизить количество аварий при росте популярности и доступности двухколёсных железных коней и что для этого нужно предпринять — в материале корреспондента krsk.aif.ru.
Лето за летом.
«Страшно дорогу вечером переходить. Мотоциклисты носятся опасно для себя и других. Звук мотора обездвиживает, пугает и дезориентирует. Непонятно, откуда прилетят, когда их сразу несколько мчит», — говорит жительница Красноярска Елена Г.
С ней сложно поспорить: с началом тёплого сезона рёв двигателей традиционно напрягает и пешеходов, и автомобилистов.
«При мне мотоциклист неловко вошёл в поворот и упал. Хорошо, жив остался. Ещё один на красный пролетел, наверное, даже не заметил. Несутся явно больше 60 км/ч, разметку не соблюдают, в пробках чуть ли не притираются к машине, чтобы проскочить между рядами, — сокрушается автолюбитель Максим Кривко. — Каждое лето одно и то же».
Справедливости ради стоит заметить: аккуратные и вежливые мотоциклисты тоже есть, и ездят они по тем же дорогам, что и нарушители. Но именно последние своим поведением заставляют горожан обобщать и негодовать.
Молодые лихачи.
В ГАИ отмечают, что наиболее аварийно опасной группой водителей мотоциклов остаются граждане в возрасте от 20 до 35 лет. В новостных сводках можно встретить и несовершеннолетних лихачей: кто-то берёт транспортное средство у старших тайком, кому-то взрослые разрешают сами.
Так, в июне в Мотыгинском округе 13-летний подросток, управляя маминым мотоциклом, сбил 14-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части. Пострадали оба. Как позже выяснили правоохранители, школьник взял мотоцикл с позволения матери.
В отношении женщины составили административный протокол за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления, и рапорт за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
Возможно, в этой семье больше не будут нарушать закон, но остановит ли этот пример остальных?
Поговорить и одеть.
Вердикт полицейских однозначен: именно родители должны пресекать попытки детей сесть за руль. Важно разговаривать с ребёнком об ответственности за свою и чужую жизнь, объяснять, чем могут закончиться развлечения на дороге.
Защитная экипировка, как и следование допустимым параметрам скорости, многим кажутся скучными ограничителями, от которых можно отмахнуться. Но разбиться на мотоцикле тоже далеко не круто.
«Мотокуртка, мотоштаны, мотоперчатки, шлем и мотоботинки — базовый набор амуниции для безопасного вождения, — говорит председатель мотосовета Красноярска Александр Шестаков. — Без них я вообще не рекомендую садиться за руль. Понимаю, что дорого. Но жизнь дороже! Что касается пассажиров, шлем для них — обязательное условие, а дополнительно я рекомендую хотя бы минимальную защиту в виде куртки и комплекта из защиты спины, локтей, плеч».
Начинать с малого.
Первый мотоцикл, по словам Александра Шестакова, лучше выбирать с небольшим объёмом двигателя: от 250 до 400 «кубов». Этого будет достаточно на пару-тройку лет, чтобы понять, как двухколёсная техника ведёт себя на дороге, и безопасно накатать несколько тысяч километров базового опыта.
«Мощный мотоцикл будет с начинающим водителем до конца жизни. К сожалению, короткой. Не стоит об этом забывать», — предупреждает эксперт.
Если очень хочется спортивный байк, есть малокубатурные модели, внешне выглядящие как спортивные. Начинать лучше с них.
Мотоцикл — удобное и относительно недорогое средство передвижения, которое занимает немного места, не доставляет проблем с парковкой и расходует мало топлива. Но его водитель защищён меньше, чем автомобилист: нет металлического «экзоскелета» и «полутора метров жизни» впереди в виде капота. Об этом лучше не забывать.
Как любимый блогер.
Популярность двухколёсного транспорта растёт быстро. Появляются доступные по цене китайские марки. Овеянный романтикой образ человека, управляющего мотоциклом, широко демонстрируется в соцсетях: видео от мотоблогеров, особенно девушек, набирают огромное количество просмотров, вызывая у потребителей контента желание попробовать себя в роли водителя. Увеличивается количество мотоциклистов, а вместе с ним — число ДТП.
С появлением мотовзвода в Красноярске дисциплины на дорогах стало гораздо больше. Проводятся рейды, совершаются совместные с мотосоветом выезды в школы, где детям рассказывают о безопасном движении.
«С началом мотосезона сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется работе с несовершеннолетними водителями. Также выезжаем в дачные массивы и сельскую местность», — говорит инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Василина Асанова.
Несмотря на все принимаемые меры, водителям двухколёсного транспорта важно понимать личную ответственность за жизни людей.
«Скорость убивает. Не нарушайте правила: они написаны кровью и введены не просто так», — напоминает Александр Шестаков.