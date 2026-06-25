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В поселке Оршанка в Марий Эл началось благоустройство аллеи Славы

Там уложат брусчатку и смонтируют новую входную конструкцию.

Благоустройство аллеи Славы стартовало в поселке Оршанка в Республике Марий Эл по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Оршанского муниципального района.

Специалистам предстоит уложить брусчатку на пешеходных дорожках, смонтировать новую входную конструкцию, отполировать существующий центральный камень и установить на него мемориальные плиты. Планируют также сделать декоративные вазоны для цветов, провести уличное освещение и высадить растения. Ранее в поселке уже обновили обелиск «Скорбящей матери», теперь идет ремонт Музея воинской славы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.