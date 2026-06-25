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«По-прежнему активны»: в Красноярском крае за неделю клещи укусили более 1700 человек

С начала сезона в регионе зарегистрировали 12 357 обращений после укусов клещей.

В Красноярском крае за последнюю неделю к медикам из-за присасывания клещей обратились 1703 человека. Среди пострадавших 229 детей. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

С начала сезона в регионе зарегистрировали 12 357 обращений после укусов клещей. В 99 случаях у пострадавших подтвердились заболевания. Клещевой вирусный энцефалит выявили у 49 человек, клещевой боррелиоз у 43, сибирский клещевой тиф у 6, еще у одного человека диагностировали анаплазмоз.

В Роспотребнадзоре отметили, что численность клещей на контрольных маршрутах остается высокой. Сейчас она достигает 10 особей на 1 флаго/км.

Жителям края напоминают, что главная мера защиты заключается в том, чтобы не допустить присасывания клеща. При выезде на природу нужно использовать репелленты, надевать закрытую одежду и регулярно осматривать себя, детей и домашних животных.

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