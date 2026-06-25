«По-прежнему активны»: в Красноярском крае за неделю клещи укусили более 1700 человек

С начала сезона в регионе зарегистрировали 12 357 обращений после укусов клещей. В 99 случаях у пострадавших подтвердились заболевания. Клещевой вирусный энцефалит выявили у 49 человек, клещевой боррелиоз у 43, сибирский клещевой тиф у 6, еще у одного человека диагностировали анаплазмоз.