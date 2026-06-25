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Новый жилой квартал появится у реки Темерник в Ростове-на-Дону

«ГК Форт» намерена начать строительство первой очереди жилого комплекса «Третий берег» в Октябрьском районе Ростова-на-Дону в сентябре 2026 года. Об этом на конференции «Ведомости Юг» сообщил коммерческий директор группы компаний Вадим Зайцев.

«ГК Форт» намерена начать строительство первой очереди жилого комплекса «Третий берег» в Октябрьском районе Ростова-на-Дону в сентябре 2026 года. Об этом на конференции «Ведомости Юг» сообщил коммерческий директор группы компаний Вадим Зайцев.

Комплекс разместится в микрорайоне Каменка вблизи реки Темерник. Общая площадь жилья в рамках проекта составит около 150 000 кв. м. Застройщик также планирует участвовать в благоустройстве прилегающей к водоёму территории.

Первая очередь рассчитана на 45 000 кв. м, ее возведение планируется завершить в течение двух лет. Проект предусматривает смешанную застройку — малоэтажные многоквартирные дома. Объем инвестиций на текущем этапе не раскрывается.