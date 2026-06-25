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В Волгограде очевидцы засняли пылающую квартиру в семиэтажке на СХИ

24 июня в Советском районе Волгограда очевидцы увидели многометровые языки пламени, вырывающиеся из окон.

24 июня в Советском районе Волгограда очевидцы увидели многометровые языки пламени, вырывающиеся из окон одной из квартир на пятом этаже многоквартирного дома № 25 на Университетском проспекте. Происходящее горожане засняли на видео. Ликвидировать возгорание пришлось спасателям.

— В 19:44 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Советском районе. В многоквартирном жилом доме горела квартира по всей площади. Подразделения 4-й ПСЧ ликвидировали горение в 20:11, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по информации ведомства, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают эксперты.

Фото Волгоград / t.me.

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