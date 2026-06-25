В Волгограде продолжаются работы по реконструкции трамвайной линии

Как ранее сообщалось информагентством, вот уже более месяца остановлено трамвайное сообщение на участке в границах ул. Космонавтов в микрорайоне Жилгородок до ул. Хорошева. На сегодняшний день основные работы развернулись на территории Жилгородка.