Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде продолжаются работы по реконструкции трамвайной линии

В Дзержинском районе Волгограда продолжаются работы по модернизации трамвайной линии. Как сообщили в пресс-службе.

В Дзержинском районе Волгограда продолжаются работы по модернизации трамвайной линии. Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты приступили к созданию песчаного основания для нового трамвайного полотна.

Как ранее сообщалось информагентством, вот уже более месяца остановлено трамвайное сообщение на участке в границах ул. Космонавтов в микрорайоне Жилгородок до ул. Хорошева. На сегодняшний день основные работы развернулись на территории Жилгородка.

— На тех участках, где рабочие демонтировали старую рельсошпальную решетку и выполнили устройство так называемого «корыта» — котлована глубиной порядка 60 см, стартовали работы по формированию подушки из геотекстиля и песка. Следующим этапом станет создание щебеночного балластного слоя, а затем — укладка новой рельсошпальной решетки, — пояснили в администрации города.

Специалисты проводят земляные работы для установки закладных элементов под опоры, к которым затем будет крепиться современная контактная сеть. Также идут работы по замене оборудования тяговой подстанции № 15.