Новый гендиректор «Факела» познакомился с болельщиками

Конкретно о том, в чем он видит свою роль в жизни клуба, Кондратов пояснил: «Моя работа — искать спонсоров. Уверен, мы сможем создать конкурентоспособный продукт, который интересен спонсорам. Этим я занимался в других командах, надо и сейчас делать так, чтобы клуб был самодостаточным». При этом цель «Факела» на сезон по-прежнему достаточно прозаична — остаться в Премьер-лиге. Но есть и некие нюансы. «Хочется остаться так, чтобы был фундамент на будущее, — порассуждал Дмитрий Юрьевич. — Желательно не только остаться в РПЛ, но и заложить фундамент, чтобы через некоторое время за выживание не бороться».