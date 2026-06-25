Новый гендиректор «Факела» познакомился с болельщиками

24 июня футболисты воронежского «Факела» спустя месяц вновь встретились со своими болельщиками, пригласив их стать свидетелями открытой тренировки. По окончании занятия поклонники огнеопасных смогли пообщаться с новым генеральным директором клуба Дмитрием Кондратовым.
Двухчасовая тренировка прошла достаточно живо, игроки отрабатывали розыгрыш мяча в квадратах и удары по воротам. Затем футболисты разделились на две команды и провели увлекательную двусторонку, порадовав зрителей голом, забитым лучшим бомбардиром прошлого сезона Пуси, тигриными бросками за мячом вратаря Фролкина, мощными и прицельными ударами Гиоргобиани и Тодоровича, надежной игрой в защите Магкеева и Юрганова. А затем поклонники «Факела» получили возможность задать вопросы новому гендиректору относительно судьбы команды в предстоящем сезоне.
Знакомство с новым гендиректором.
Дмитрий Кондратов стал генеральным директором воронежского «Факела» недавно, 19 июня. Ему 36 лет, он окончил кафедру спортивного права Московской государственной юридической академии имени Кутафина. Ранее возглавлял советы директоров в ряде клубов — в частности, занимал должность председателя совета директоров ФК «Пари Нижний Новгород». И менеджер новой формации почувствовался с первых же слов.
«Мы должны сделать продукт», — поставил себе и своему штабу задачу гендиректор «Факела».
Болельщиков волнует все, что так или иначе сказывается на игре родной команды. Поэтому и вопросы были самыми разными — от стратегии нового руководства до формы, в которой футболисты начнут будущий сезон. Дмитрий Юрьевич дал ответы на все вопросы. Прежде всего, он буквально пролил бальзам на раны и успокоил поклонников «Факела», объявив о скором усилении состава. При этом он отметил, что «в текущей ситуации мы будем искать свободных агентов, брать игроков в аренду. Нет времени сначала увеличить наши финансовые возможности, а потом приобрести игроков. Через месяц старт, команда должна быть готова. Мы отстаем, нужно ускориться».
На вопрос о спортивном директоре, которого все еще нет в штате клуба после ухода Кирилла Котова, сообщил: «Я посмотрел, что нужно команде сейчас. В ближайшее время директор будет. Если потребуются люди для усиления руководящего штаба, необходимые кандидатуры есть, но основная ставка по-прежнему будет сделана на давно работающих в команде и преданных ей людей». О работе селекционеров было сказано, что штат этих работников должен быть расширен, а между ними и спортивным директором появится фигура курирующего их работу шеф-скаута.
«Мой работа — искать спонсоров».
Конкретно о том, в чем он видит свою роль в жизни клуба, Кондратов пояснил: «Моя работа — искать спонсоров. Уверен, мы сможем создать конкурентоспособный продукт, который интересен спонсорам. Этим я занимался в других командах, надо и сейчас делать так, чтобы клуб был самодостаточным». При этом цель «Факела» на сезон по-прежнему достаточно прозаична — остаться в Премьер-лиге. Но есть и некие нюансы. «Хочется остаться так, чтобы был фундамент на будущее, — порассуждал Дмитрий Юрьевич. — Желательно не только остаться в РПЛ, но и заложить фундамент, чтобы через некоторое время за выживание не бороться».
Опытных воронежских поклонников футбола волновал вопрос, не окажется ли их любимый клуб в процессе решения сиюминутных задач по уши в долгах. Таких примеров, увы, немало в российском футболе, как немало и историй о приказавших долго жить клубах с, казалось бы, крепкой репутацией.
«“Факел” никогда не будет претендентом на Небесную лигу, — успокоил собравшихся Дмитрий Кондратов. — Мы не будем ради усиления влезать в долги. Если возможности не позволят усилиться, будем жить по средствам».
Кондратов не сообщил никаких подробностей заключенного с ним контракта — «конфиденциальная информация», но отметил, что рассчитывает остаться в Воронеже «довольно долго». Естественно, он в курсе ситуации с будущим стадионом и не прочь оказать любое содействие в этом вопросе. Когда же зашла речь о ценах на абонементы на стадион ныне действующий, отметил, что в целом не вмешивается в уже разработанную программу, но знает, что цены на них изменятся, однако «подход будет демократичным». Продажа абонементов стартует в начале июля.
В приоритете — подготовка кадров для команды.
На вопрос о результатах игр молодежного состава «Факела» Кондратов заметил, что они как раз меньше всего волнуют его в данном случае, а в приоритете — подготовка кадров для основной команды. Также было отмечено, что предсезонные товарищеские матчи основного состава по возможности постараются сделать открытыми для болельщиков. Но тут решающее слово за тренерами.
«Очень рад и горд, что буду работать на благо воронежского футбола», — заявил новый гендиректор.
Что ж, работы впереди непочатый край. Именно во время открытой тренировки на трибунах началось обсуждение опубликованного РПЛ календаря предстоящего сезона «Факела». Уже через месяц команде предстоит провести первый матч на родном стадионе с махачкалинским «Динамо». Времени в запасе не так уж и много.