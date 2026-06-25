Седельный тягач и шесть легковых автомобилей арестованы в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошел совместный рейд сотрудников УФНС России по Нижегородской области и судебных приставов: в результате у должников арестовали семь автомобилей. Об этом рассказали в пресс‑службе ГУФССП по региону.
Мероприятие провели специалисты Автозаводского районного отделения судебных приставов № 1. До рейда неплательщиков неоднократно уведомляли о наличии исполнительных документов и призывали погасить долги добровольно, но должники не отреагировали на обращения.
Среди изъятого транспорта — седельный тягач МАЗ‑54323. Его владелец, 47‑летний мужчина, задолжал по налогам свыше 560 тысяч рублей. Еще у нескольких граждан суммы задолженности варьируются в диапазоне от 30 до 100 тысяч рублей. Под арест также попали Mazda 3, ВАЗ 2114, Volkswagen 2 KN Caddy, Ford Escape и другие транспортные средства.
Автовладельцам дали десять дней на то, чтобы закрыть долги. Если за это время платежи не поступят, машины выставят на торги, а средства от их продажи направят на погашение задолженностей.