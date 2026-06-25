Жена Нурлана Сабурова приехала в Россию, чтобы продать многомиллионное имущество: с чем расстался комик

После выдворения из России стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров начал распродавать имущество, оставшееся у него в стране. В первую очередь он решил избавиться от дорогого авто Cadillac. Для этого он отправил свою супругу Диану, о чем сообщает Telegram-канал Shot.