В престижные вузы: выпускница из Совгавани показала высокие результаты по ЕГЭ

В Хабаровском крае появилась первая выпускница, набравшая максимальные 200 баллов по двум предметам Единого государственного экзамена. Выпускница средней школы города Советская Гавань Елизавета Пенюгина получила по 100 баллов по русскому языку и физике, подтвердив высокий уровень подготовки и широкий круг своих интересов.
При этом успехи девушки не ограничиваются экзаменами. За годы учёбы Елизавета неоднократно участвовала в различных конкурсах и олимпиадах. В составе сборной Хабаровского края она принимала участие в Международной олимпиаде по информационной безопасности, проходившей в образовательном центре «Сириус». Победа в литературном конкурсе эссе позволила ей побывать в международном детском центре «Артек», а на Всероссийском конкурсе «Большая перемена» школьница представила проект по финансовой грамотности.
ИА AmurMedia связалось с директором МБОУ СШ № 3 имени А. И. Томилина Алексеем Балагуровым. Высокие результаты выпускницы подтверждаются и другими экзаменами. Как рассказал директор школы Алексей Балагуров, профильную математику Елизавета сдала на 92 балла, а также рассчитывает на высокий результат по информатике.
По словам руководителя школы, успех девушки выглядит закономерным итогом её работы. Он отметил, что Елизавета отличается трудолюбием и серьёзным отношением к учёбе. Её интересы не ограничиваются одним направлением: увлечение точными науками сочетается с хорошей гуманитарной подготовкой, о чём свидетельствуют результаты двух экзаменов ЕГЭ. Директор школы также подчеркнул важную роль семьи в образовании девушки. Родители внимательно относились к её развитию, поддерживали стремление к знаниям и помогали создавать необходимые условия для достижения высоких результатов.
Особое значение в подготовке Елизаветы сыграли её учителя. Русскому языку выпускницу обучала Екатерина Семёновна Балышева — один из ведущих педагогов школы. За годы работы она подготовила уже не одного стобалльника по своему предмету. Как отметил Алексей Балагуров, «это одна из ключевых фигур в нашей школе». Именно под её руководством Елизавета смогла продемонстрировать блестящий результат на экзамене по русскому языку.
Не менее важным наставником стал учитель физики Валерий Александрович Лебедев — кандидат физико-математических наук. Как подчеркнул директор школы, влияние педагога на формирование знаний выпускницы было весьма существенным, что в итоге вылилось в максимальный результат на ЕГЭ по физике.
Окончательный выбор специальности Елизавета пока предпочитает не раскрывать, однако уже определилась с университетами, в которые планирует подавать документы. Среди них — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.