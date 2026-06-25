В престижные вузы: выпускница из Совгавани показала высокие результаты по ЕГЭ

По словам руководителя школы, успех девушки выглядит закономерным итогом её работы. Он отметил, что Елизавета отличается трудолюбием и серьёзным отношением к учёбе. Её интересы не ограничиваются одним направлением: увлечение точными науками сочетается с хорошей гуманитарной подготовкой, о чём свидетельствуют результаты двух экзаменов ЕГЭ. Директор школы также подчеркнул важную роль семьи в образовании девушки. Родители внимательно относились к её развитию, поддерживали стремление к знаниям и помогали создавать необходимые условия для достижения высоких результатов.