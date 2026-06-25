В России за последние годы снизилась заболеваемость астмой из-за плохого воздуха, но красноярцы всё равно в зоне риска

В России за 9 лет снизилась заболеваемость бронхиальной астмой и астматическим статусом (угрожающее жизни осложнение астмы), связанными с низким качеством воздуха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
По итогам 2025 года показатель составил 2,23 дополнительного случая на 100 тыс. населения. Это в 2,37 раза ниже уровня 2016 года. Среди детей от 0 до 14 лет показатель составил 4,65 дополнительного случая на 100 тыс. детей. По сравнению с 2016 годом число таких случаев снизилось в 1,93 раза.
В Роспотребнадзоре уточнили, что дополнительные случаи заболеваемости астмой и астматическим статусом среди детей, вероятностно связанные с загрязнением воздуха, зафиксировали в 56 регионах. Показатели варьировались от 0,01 случая на 100 тыс. детей в Дагестане до 64 случаев в Бурятии.
Среднероссийский уровень среди детей был превышен в 12 регионах. Разница составила от 1,64 до 13,8 раза. У взрослых трудоспособного возраста количество дополнительных случаев астмы и астматического статуса, вероятностно связанных с загрязнением воздуха, в 2025 году составило 1,59 случая на 100 тыс. человек соответствующего возраста.
С 2016 года этот показатель снизился в 2,54 раза, а по сравнению с 2024 годом в 1,01 раза. Загрязнение воздуха в 2025 году формировало от 0,01 до 11,9 дополнительного случая астмы и астматического статуса на 100 тыс. взрослых трудоспособного возраста в 43 регионах России.
Среднероссийский уровень был превышен в 12 регионах, в том числе в Свердловской и Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском крае.
При этом Красноярский край по состоянию на 2025 год лидировал среди других регионов по превышению предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих воздух веществ.