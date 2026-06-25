В России за последние годы снизилась заболеваемость астмой из-за плохого воздуха, но красноярцы всё равно в зоне риска

С 2016 года этот показатель снизился в 2,54 раза, а по сравнению с 2024 годом в 1,01 раза. Загрязнение воздуха в 2025 году формировало от 0,01 до 11,9 дополнительного случая астмы и астматического статуса на 100 тыс. взрослых трудоспособного возраста в 43 регионах России.