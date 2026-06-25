SPF для век: как правильно наносить

Использование SPF, особенно летом, — это база. Но даже самые дисциплинированные из нас часто делают одно и то же: тщательно наносят крем на лицо, шею и зону декольте, но забывают про веки. Или сознательно их избегают, боясь испортить макияж или вызвать раздражение. Это ошибка: кожа вокруг глаз нуждается даже в большей защите, чем все остальное лицо. Она очень тонкая (всего 0,5 мм) и не имеет сальных желез, поэтому быстрее теряет эластичность и крайне уязвима перед ультрафиолетом. А он быстро разрушает коллаген и эластин, вызывая опущение века и «гусиные лапки».