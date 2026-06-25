SPF для век: как правильно наносить

Кожа век — самая тонкая на нашем лице. Игнорируя защиту этой зоны от ультрафиолета, мы рискуем не только обзавестись преждевременными морщинами, но и столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Разбираемся, как выбрать подходящее средство и наносить его, чтобы не щипало глаза.
Использование SPF, особенно летом, — это база. Но даже самые дисциплинированные из нас часто делают одно и то же: тщательно наносят крем на лицо, шею и зону декольте, но забывают про веки. Или сознательно их избегают, боясь испортить макияж или вызвать раздражение. Это ошибка: кожа вокруг глаз нуждается даже в большей защите, чем все остальное лицо. Она очень тонкая (всего 0,5 мм) и не имеет сальных желез, поэтому быстрее теряет эластичность и крайне уязвима перед ультрафиолетом. А он быстро разрушает коллаген и эластин, вызывая опущение века и «гусиные лапки».
Но дело не только в фотостарении. Область вокруг глаз — одно из самых частых мест возникновения базалиом, меланом и других видов рака кожи. Поэтому SPF для век должен стать обязательной частью утреннего макияжа.
Химический или физический: выбираем формулу.
Главная причина, по которой мы избегаем нанесения солнцезащитного крема на веки, — это жжение, которое он может вызвать. Чаще всего виноваты в этом химические фильтры (авобензон, оксибензон). Под воздействием высокой температуры и пота, их формула начинает «мигрировать». Попадая на слизистую, эти компоненты могут вызвать легкий химический ожог.
Поэтому для области век лучше подходят физические (минеральные) фильтры — оксид цинка или диоксид титана. Они работают как отражатели, но важнее то, что минералы инертны. Попадая на слизистую, они не вызывают жжения, максимум — легкое ощущение песчинки, которое быстро проходит. Поэтому, выбирая солнцезащитное средство для век, ищите на упаковке маркировку «100% Mineral» или «Physical Sunscreen».
Однако минеральные кремы обычно имеют плотную белую текстуру, которая утяжеляет кожу вокруг глаз, особенно вместе с корректором и тональным. Чтобы этого избежать, можно использовать тонирующие минеральные средства — они сразу и защищают кожу, и частично заменяют макияж.
Кроме того, есть менее плотные стики и кремы для век с SPF, разработанные специально для чувствительной зоны.
Техника нанесения: пошаговая инструкция.
1. Выбираем формат. Для век лучше всего подходят стики или легкие флюиды со специальным аппликатором. Стик позволяет нанести ровно столько средства, сколько нужно, и предотвращает попадание в глаза. Если же вы используете крем, то выдавливать его надо на палец, а не прямо на веко.
2. Вбиваем, а не втираем. Не стоит растягивать тонкую кожу вокруг глаз. Сначала разотрите маленькую горошину крема на пальцах, а затем подушечками вбейте его в кожу. Если используете средство с аппликатором или стик, то сделайте то же самое после нанесения состава на кожу.
3. Зона покрытия. SPF нужно наносить на всю зону вокруг глаз: от бровей до скуловой кости, включая подвижное веко и область у переносицы.
4. Время. Чтобы средство успело сформировать равномерную пленку, нужно его наносить минимум за 15 минут до выхода на улицу.
5. Обновление. Защиту от солнца нужно обновлять каждые 2 часа. Если вы наносите макияж, то сделать это сложнее. Но выход есть: можно использовать пудру с SPF или SPF-спрей.
Как совместить с макияжем.
Чтобы санскрин для век не испортил тени или подводку, дайте ему полностью впитаться (1−2 минуты), промокните излишки салфеткой и только потом наносите базу и сам макияж. Некоторые марки выпускают тени и консилеры с SPF, это хорошее дополнение, но в качестве основной защиты их недостаточно.
Важный нюанс: демакияж.
Минеральные фильтры очень стойкие, обычная пенка для умывания может с ними не справиться. Лучше всего такие санскрины удаляют гидрофильное масло и двухфазное средство для снятия макияжа. После нанесения немного помассируйте кожу, чтобы масла успели растворить фильтры, и только после этого смывайте теплой водой.
Дополнительная защита.
Если ни один SPF-крем для век не подошел, можно использовать механические барьеры: широкополую шляпу и солнцезащитные очки с маркировкой UV400 — они блокируют до 99% лучей спектра UVA и UVB.
Кожа век — самое хрупкое, что есть на нашем лице. Поэтому не ленитесь защищать ее от агрессивных факторов окружающей среды. Ведь от этого зависит не только ваша красота, но и здоровье.