Непогода за окном: в Хабаровском крае пройдут дожди и понизится температура

Неустойчивый характер вновь покажет погода в последнюю пятницу месяца. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», синоптики Дальневосточного УГМС предупреждают жителей региона о возможных осадках.
Последний рабочий день также, как и сегодня, 25 июня, заставит хабаровчан чаще смотреть в окна — не пошел ли дождь, не затянуло ли небо тучами? Дело в том, что прогноз на 26 число снова обещает дождь, но не на весь день, а кратковременный. Поэтому зонт лишним не будет.
Ночная температура в Хабаровске будет снижаться: если в предстоящую будет около +13..+15 °C, то на выходных вероятны +8..+10 °C. Днем столбик термометра покажет +20..+22 °C. Будет дуть северный умеренный ветер. Июнь в Хабаровске выдался довольно прохладным.
В Комсомольске-на-Амуре температура днем опустится сразу на несколько градусов: завтра в Городе Юности не прогреется выше +14..+16 °C. Ночью будет около +10..+12 °C. Ветер северный с усилением до 9−14 м/c, так еще и сильный дождь на сутки.
На юге края осадки будут носить кратковременный характер. При этом будет довольно тепло: температура воздуха в дневные часы дойдет до +23..+26 °C, ночью — около +13..+15 °C. Ветер северо-западного, юго-западного направлений, слабый.
На севере региона небольшой дождь пройдет предстоящей ночью, температура в эти часы достигнет +3..+9 °C. Днем в основном будет уже без существенных осадков при температуре +7..+15 °C. Ветер умеренный, различных направлений.
Уровень воды в Амуре у Хабаровска снизился на 8 см и достигает теперь 151 см. Вода в реке у краевой столицы прогрелась до 22,2°C. Рядом с Комсомольском-на-Амуре — 145 см, а у Николаевска-на-Амуре уровень воды в главной водной артерии региона прибавил за сутки 17 см и теперь колеблется у отметки 122 см.