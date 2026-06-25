Непогода за окном: в Хабаровском крае пройдут дожди и понизится температура

Последний рабочий день также, как и сегодня, 25 июня, заставит хабаровчан чаще смотреть в окна — не пошел ли дождь, не затянуло ли небо тучами? Дело в том, что прогноз на 26 число снова обещает дождь, но не на весь день, а кратковременный. Поэтому зонт лишним не будет.