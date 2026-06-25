В Перми начата процедура реорганизации колледжа «Оникс»

В краевом минобразовании «Ъ-Прикамье» пояснили, что на сегодняшний день на территории Перми функционируют две профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогические науки». «Для того чтобы не дублировать спектр специальностей, реализуемых “Ониксом” и Пермским профессионально-педагогическим колледжем, принято решение об объединении в одну юридическую организацию», — уточнили в краевом минобре. В ведомстве подчеркнули, что объединение учреждений пройдет с сохранением всех направлений обучения и не повлечет за собой изменения условий работы и обучения для всех участников учебного процесса — преподавателей и обучающихся. Занятия продолжатся в привычных для студентов помещениях.