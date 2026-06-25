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Дикобраз и краснорукий тамарин меняют жильё в Сахалине на Хабаровский край

Экзотических животных перевозят из Сахалина в Комсомольск-на-Амуре после ветконтроля.

В Хабаровский край из Сахалинского зооботанического парка доставили гребенчатого дикобраза и краснорукого тамарина, — сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Отправка животных была проконтролирована специалистами ведомства в аэропорту «Хомутово» в Южно-Сахалинске. После прибытия в аэропорт «Хабаровск (Новый)» государственные инспекторы также провели ветеринарный контроль экзотических «путешественников».

Перед перевозкой дикобраз и тамарин прошли обязательную вакцинацию, санитарную обработку и осмотр у ветеринара. По итогам процедур было подтверждено, что животные полностью здоровы.

Специалисты Россельхознадзора проверили соблюдение всех требований к транспортировке. Животные перевозились в специальных контейнерах с вентиляцией, обеспечивающей безопасность и комфорт в пути.

Теперь дикобраз и тамарин станут новыми обитателями зооцентра «Питон» в Комсомольске-на-Амуре, куда их доставят автотранспортом.

Гребенчатый дикобраз — крупный грызун, уступающий по размерам только бобру и капибаре, с телом, покрытым длинными черно-белыми иглами. Он занесён в Международную Красную книгу.

Краснорукий тамарин — небольшая всеядная обезьяна из Южной Америки, отличающаяся яркими рыжими лапами, напоминающими перчатки.