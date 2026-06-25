Идет обновление дороги к подъезду села Хабаровского края

За прошлый год дорожники отремонтировали около 7 км дороги, оставшиеся 8 км планируют завершить в 2026 году. Для обеспечения долговечности и устойчивости полотна основание подняли на 20 см, использовав более 100 тысяч кубометров скального грунта. Сейчас специалисты укладывают верхний слой из щебёночно мастичного асфальтобетона и формируют стык двух участков дороги.