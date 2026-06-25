Библиотека башкирского села Аскино получила светодиодный экран

Современный светодиодный экран поступил в библиотеку села Аскино в Республике Башкортостан при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Аскинского района.
С помощью нового оборудования в учреждении будут проводить интерактивные лекции, презентации, кинопоказы, мультимедийные программы, образовательные мастер-классы, творческие встречи и другие мероприятия.
«Современная библиотека сегодня — это гораздо больше, чем место, где хранятся книги. Это пространство для общения, обучения, творчества и новых открытий. Благодаря новому оборудованию мы сможем внедрять новые форматы работы и сделать библиотеку еще более интересной, удобной и привлекательной для каждого посетителя», — подчеркнула главный библиотекарь организационно-методического отдела межпоселенческой библиотеки Аскинского района Роза Каримова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.