Библиотека башкирского села Аскино получила светодиодный экран

«Современная библиотека сегодня — это гораздо больше, чем место, где хранятся книги. Это пространство для общения, обучения, творчества и новых открытий. Благодаря новому оборудованию мы сможем внедрять новые форматы работы и сделать библиотеку еще более интересной, удобной и привлекательной для каждого посетителя», — подчеркнула главный библиотекарь организационно-методического отдела межпоселенческой библиотеки Аскинского района Роза Каримова.