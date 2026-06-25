Россияне рассказали, какую семью считают идеальной

Согласно результатам опроса, проведенного Национальным центром «Россия», почти 60% респонденток из числа российских женщин назвали идеальной моделью семьи союз, в котором супруги воспитывают двух детей.
Еще 23% участниц исследования убеждены, что в семье должно быть трое или более детей. Лишь 11% опрошенных считают оптимальной семью с одним ребенком. Подавляющее большинство женщин не представляют семейную жизнь без детей.
В ходе исследования участницы также определили ключевые составляющие семейного счастья. На первой позиции оказались любовь и взаимопонимание.
Почти столь же значимым фактором названо доверие. Замыкает тройку лидеров материальное благополучие. В пятерку важнейших элементов вошли также забота и ответственное отношение к воспитанию детей.
Россиянам разрешат копить на жилье по новому законодательству.