Ростех сообщил о первом полете самолета Як-130М на скорости до 600 км/ч

Первый полет состоялся на учебно-боевом самолете Як-130М на скоростях до 600 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.
Отмечается, что первый полет самолета состоялся на Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО «Яковлев».
«Машину пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя 1-го класса Александра Гуськова и заслуженного летчика-испытателя Андрея Воропаева», — говорится в сообщении.
В корпорации подчеркнули, что полет продолжался около 50 минут и проходил на высотах до двух тысяч метров и скорости до 600 км/ч. Кроме того, было указано на технологические преимущества модернизированного Як-130. Самолет получил передовые бортовые системы, современную РЛС и комплекс вооружений.
Ранее сайт KP.RU писал, что ВС РФ получили от холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» партию боевых машин десанта БМД-2М с боевым отделением «Берег». Поставка прошла в рамках гособоронзаказа.