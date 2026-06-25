Ростех сообщил о первом полете самолета Як-130М на скорости до 600 км/ч

В корпорации подчеркнули, что полет продолжался около 50 минут и проходил на высотах до двух тысяч метров и скорости до 600 км/ч. Кроме того, было указано на технологические преимущества модернизированного Як-130. Самолет получил передовые бортовые системы, современную РЛС и комплекс вооружений.