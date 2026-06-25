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Ростех сообщил о первом полете самолета Як-130М на скорости до 600 км/ч

На Иркутском авиационном заводе прошел первый полет самолета Як-130М.

Источник: Комсомольская правда

Первый полет состоялся на учебно-боевом самолете Як-130М на скоростях до 600 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Отмечается, что первый полет самолета состоялся на Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО «Яковлев».

«Машину пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя 1-го класса Александра Гуськова и заслуженного летчика-испытателя Андрея Воропаева», — говорится в сообщении.

В корпорации подчеркнули, что полет продолжался около 50 минут и проходил на высотах до двух тысяч метров и скорости до 600 км/ч. Кроме того, было указано на технологические преимущества модернизированного Як-130. Самолет получил передовые бортовые системы, современную РЛС и комплекс вооружений.

Ранее сайт KP.RU писал, что ВС РФ получили от холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» партию боевых машин десанта БМД-2М с боевым отделением «Берег». Поставка прошла в рамках гособоронзаказа.