Житель Навашина лишился 202 000 рублей при попытке купить мотоцикл для сына

Желание порадовать сына дорогим подарком обернулась для жителя Навашина потерей 202 тысяч рублей. Мужчина стал жертвой мошенников при покупке мотоцикла, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по регину.
38-летний потерпевший нашел объявление о продаже транспортного средства на одной из интернет-площадок и связался с «продавцом». После обсуждения всех деталей нижегородец перевел на номер банковской карты 202 000 рублей.
Сразу после подтверждения транзакции связь с «продавцом» прервалась, а объявление было удалено. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что мошенники выманили у 20-летнего студента из Семенова 64 тысячи рублей.