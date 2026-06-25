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Житель Навашина лишился 202 000 рублей при попытке купить мотоцикл для сына

Продавец перестал выходить на связь после полной оплаты.

Источник: Живем в Нижнем

Желание порадовать сына дорогим подарком обернулась для жителя Навашина потерей 202 тысяч рублей. Мужчина стал жертвой мошенников при покупке мотоцикла, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по регину.

38-летний потерпевший нашел объявление о продаже транспортного средства на одной из интернет-площадок и связался с «продавцом». После обсуждения всех деталей нижегородец перевел на номер банковской карты 202 000 рублей.

Сразу после подтверждения транзакции связь с «продавцом» прервалась, а объявление было удалено. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что мошенники выманили у 20-летнего студента из Семенова 64 тысячи рублей.