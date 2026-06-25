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Женщина пыталась защитить картошку коноплей в ЕАО и попала под статью

На территории села Лазарево полицейские изъяли у 49-летней местной жительницы 33 куста конопли. Растения с признаками культивирования росли на приусадебном участке рядом с картофелем. По словам подозреваемой, коноплю она посадила не для употребления или продажи, а для отпугивания насекомых-вредителей. Женщина заявляла, что использовала ее как средство биологической защиты огорода. Все растения изъяты. Выяснилось, что хозяйка.

На территории села Лазарево полицейские изъяли у 49-летней местной жительницы 33 куста конопли. Растения с признаками культивирования росли на приусадебном участке рядом с картофелем. По словам подозреваемой, коноплю она посадила не для употребления или продажи, а для отпугивания насекомых-вредителей. Женщина заявляла, что использовала ее как средство биологической защиты огорода. Все растения изъяты. Выяснилось, что хозяйка уже была судима за хранение наркотиков. Возбуждено уголовное дело за незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере.