Центр «Единство» на Красной Речке в Хабаровске капитально обновят впервые за 90 лет

Историческое здание Центра работы с населением «Единство» в микрорайоне Красная Речка ждет комплексная модернизация. Постройка, которая когда-то была Домом офицеров Советской Армии, через два года отпразднует 90-летие, но капремонта тут никогда не было. Первый этап работ уже начался — специалисты обустроили дренажную систему для защиты подвала от подтоплений и полностью заменили кровлю. В этом году предстоит обновить инженерные сети: отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию, кондиционирование, электропроводку и пожарную сигнализацию. На эти цели из городского бюджета выделено около 38 млн рублей. Основной объем работ по замене коммуникаций должен завершиться до 20 сентября. Несмотря на ремонт, Центр продолжает работать — кружки и занятия перераспределены по свободным кабинетам. «Для нас было важно не прерывать творческий и учебный процесс. Мы заранее согласовали с подрядчиком поэтапный график», — рассказала директор «Единства» Татьяна Киселева. Полностью обновленный центр откроется к 2028 году.