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Эксперт: экотуризм помогает сохранять амурского тигра

Развитие экологического туризма напрямую способствует сохранению популяции амурского тигра, считает генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. «Экологический туризм — это наиболее щадящая отрасль экономики для природы. Это направление деятельности позволяет насыщать денежными средствами те организации, которые непосредственно вовлечены в дело сохранения природных комплексов. Это заповедники, национальные парки, региональные заказники», — пояснил Арамилев. Также, по.

Развитие экологического туризма напрямую способствует сохранению популяции амурского тигра, считает генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. «Экологический туризм — это наиболее щадящая отрасль экономики для природы. Это направление деятельности позволяет насыщать денежными средствами те организации, которые непосредственно вовлечены в дело сохранения природных комплексов. Это заповедники, национальные парки, региональные заказники», — пояснил Арамилев. Также, по словам эксперта, экологическое образование, развитие туризма и работа по предотвращению конфликтов с дикими животными в итоге помогают сохранять природу. Источник: ТАСС.