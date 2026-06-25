Торжественное открытие «Аллеи Славы» прошло в Чегдомыне

В рабочем поселке Чегдомын прошло торжественное открытие «Аллеи Славы». Общий бюджет составил почти 5 млн рублей, из них федеральные средства — 2,5 млн. Общая площадь составила 775 квадратных метров, центральным элементом аллеи стал мемориал «Вечный огонь». Также на территории высадили зеленые насаждения, заменили фонари и установили пандус. «Основная цель благоустройства — сохранение для будущих поколений памяти о героизме защитников Отечества. Теперь на обновленной территории появится возможность проводить патриотические мероприятия, уроки мужества и встречи с ветеранами», — отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края. Территорию облагородили по итогам Всероссийского голосования, прошедшего в 2025 году — за нее проголосовали более 1000 жителей. Она стала одной из первых общественных территорий в Хабаровском крае, благоустройство которой завершилось в 2026 году по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».