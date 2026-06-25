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Министерству просвещения предложили ввести семейный отпуск для школьников

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Минпросвещения разрешить школьникам брать до пяти учебных дней в году для семейных поездок. Сейчас такой возможности нет — дети могут отсутствовать на занятиях только по уважительным причинам. По задумке, отпуск должен оформляться по заявлению родителей с предварительным уведомлением школы. Пропущенный материал ученик осваивает сам, и эти дни не считаются.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Минпросвещения разрешить школьникам брать до пяти учебных дней в году для семейных поездок. Сейчас такой возможности нет — дети могут отсутствовать на занятиях только по уважительным причинам. По задумке, отпуск должен оформляться по заявлению родителей с предварительным уведомлением школы. Пропущенный материал ученик осваивает сам, и эти дни не считаются прогулами. Мера особенно актуальна для семей, где родители работают посменно или часто находятся в командировках и не могут отдыхать только в дни школьных каникул.