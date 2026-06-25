Питбайк — не игрушка: как уберечь подростков и что должны знать родители

«Если человек едет со скоростью 40 км/ч, скорее всего будет просто ушиб, — рассказал заведующий учебно-тренировочным центром “Школа медицины катастроф” ГКУЗ НО “Нижегородский территориальный центр медицины катастроф” Владимир Ревин. — Если он едет уже 80−100 км/ч, здесь уже будут обязательно повреждения костного аппарата».В Госавтоинспекции напоминают, водителям питбайков старше 16 лет при выезде на дорогу общего пользования без права управления транспортными средствами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если техникой управлял ребенок младшего возраста, то штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу управления несовершеннолетнему будут выплачивать его родители. Кроме того, родителям также выпишут штраф за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию ребенка на сумму от 500 до 2 тысяч рублей, а семью поставят на профилактический учет.