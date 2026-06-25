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Землю задел быстрый солнечный ветер: началась слабая магнитная буря

Специалисты считают, что выше уровня G1 она не поднимется.

Источник: Клопс.ru

На Земле началась слабая магнитная буря уровня G1. Об этом телеграм-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН пишет в четверг, 25 июня.

Первые возмущения магнитного поля специалисты зафиксировали около полуночи. Через несколько часов ситуация усилилась из-за быстрого солнечного ветра: Земля вошла в поток, связанный с корональной дырой.

Сейчас солнечная активность умеренная. Вспышки происходят у восточного края звезды — в стороне от Земли, поэтому выбросы плазмы, как считают специалисты, пройдут мимо нашей планеты.

«Глобально всё спокойно. Солнце копит энергию до лучших времён», — говорится в сообщении лаборатории. По прогнозу, нынешний уровень станет пиком, магнитная буря не усилится.

Магнитная буря — ещё не всё. После раскалённого уикенда в Калининградской области жара может усилиться: по предварительным оценкам синоптиков, воздух прогреется до +37.