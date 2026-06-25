Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка попала в Книгу рекордов Гиннеса за покорение гор

Российская альпинистка Алина Пекова опубликовала в социальных сетях информацию о том, что её имя занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Российская альпинистка Алина Пекова опубликовала в социальных сетях информацию о том, что её имя занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Она признана самой молодой женщиной, покорившей все 14 высочайших вершин мира.

В октябре 2024 года Пекова совершила восхождение на гору Шишабангма, расположенную в Гималаях, и стала первой уроженкой России, достигшей вершин всех четырнадцати восьмитысячников. В тот период россиянке исполнился 31 год.

Покорение всех 14 самых высоких гор планеты представляет собой значительное достижение в сфере высотного альпинизма. Десять из этих восьмитысячников находятся на территории Гималаев, а ещё четыре — в горной системе Каракорум в Монголии. Стоит отметить, что за всю историю только 42 человека сумели подняться на каждую из этих вершин.

В Госдуме пояснили, какие категории граждан получат повышение пенсий.