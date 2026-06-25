Россиянка попала в Книгу рекордов Гиннеса за покорение гор

Покорение всех 14 самых высоких гор планеты представляет собой значительное достижение в сфере высотного альпинизма. Десять из этих восьмитысячников находятся на территории Гималаев, а ещё четыре — в горной системе Каракорум в Монголии. Стоит отметить, что за всю историю только 42 человека сумели подняться на каждую из этих вершин.