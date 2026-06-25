Россиянка попала в Книгу рекордов Гиннеса за покорение гор

Российская альпинистка Алина Пекова опубликовала в социальных сетях информацию о том, что её имя занесли в Книгу рекордов Гиннесса. Она признана самой молодой женщиной, покорившей все 14 высочайших вершин мира.
В октябре 2024 года Пекова совершила восхождение на гору Шишабангма, расположенную в Гималаях, и стала первой уроженкой России, достигшей вершин всех четырнадцати восьмитысячников. В тот период россиянке исполнился 31 год.
Покорение всех 14 самых высоких гор планеты представляет собой значительное достижение в сфере высотного альпинизма. Десять из этих восьмитысячников находятся на территории Гималаев, а ещё четыре — в горной системе Каракорум в Монголии. Стоит отметить, что за всю историю только 42 человека сумели подняться на каждую из этих вершин.
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